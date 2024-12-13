Объем нового банковского кредитования в Китае в ноябре вырос слабее прогнозов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в ноябре увеличился до 580 млрд юаней ($79,8 млрд) с 500 млрд юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали более существенный рост - до 950 млрд юаней, по данным The Wall Street Journal.

В ноябре 2023 года показатель составил 1,17 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7,1% в годовом выражении - до 311,877 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в ноябре вырос до 2,34 трлн юаней против 1,4 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец ноября был на 7,7% больше показателя годом ранее. Это самый слабый рост с 1998 года.