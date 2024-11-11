Объем нового банковского кредитования в Китае в октябре упал сильнее прогноза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

В октябре 2023 года показатель составлял 738 млрд юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение – до 700 млрд юаней, по данным Trading Economics.

Объем банковского кредитования в январе-октябре составил 16,52 трлн юаней ($2,3 трлн).

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7,5% в годовом выражении - до 309,71 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в октябре уменьшился до 1,4 трлн юаней против 3,76 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец октября был на 7,8% больше показателя годом ранее. Это самый незначительный прирост по крайней мере с 1998 года.