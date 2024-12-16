ЦБ РФ пересмотрит индикатор нерыночных ставок по кредитам

Регулятор привяжет его к доходности ОФЗ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует пересмотреть индикатор льготных ставок по ссудам и привязать его к доходности ОФЗ.

Проект изменений в положение 590-П, регулирующее порядок формирования банками резервов на возможные потери по ссудам, опубликован на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ в пояснительной записке, кредит классифицируется в III категорию качества (резерв 21%), если выдан по нерыночной процентной ставке - менее 2/5 ключевой ставки, действующей на дату выдачи ссуды. Однако банки на практике при ценообразовании продуктов и определении трансфертной кривой ориентируются не на ключевую ставку, а используют безрисковую доходность вложений на сопоставимый срок, поэтому более правильным индикатором для оценки рыночности ставок являются доходности ОФЗ сопоставимой с кредитом срочности.

Вторая проблема заключается в недостаточной консервативности коэффициента 2/5 - ставка по кредиту не должна быть существенно ниже безрисковой доходности, так как она учитывает также кредитный риск, затраты на капитал, операционные расходы по сделке и тому подобное.

Регулятор предлагает признавать нерыночными ставки по ссудам, если они ниже 4/5 усредненной за три месяца доходности ОФЗ сопоставимой срочности. Усреднение позволит учесть те случаи, когда кредит был одобрен за некоторое время до непосредственной выдачи. Это изменение не затронет кредиты, где нерыночная ставка компенсируется третьей стороной, например, с помощью субсидии.

Норма вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования указания и будет применяться к новым ссудам и ранее выданным, в случае их реструктуризации.

По оценке ЦБ, на 1 сентября 2024 года объем кредитов, ранее выданных по ставкам, которые не соответствуют новому определению рыночности и предположительно будут пролонгированы в течение года с даты вступления в силу нормы, может составить около 45 млрд рублей. Объем потенциального досоздания резервов по этим кредитам незначителен - 10 млрд руб. В последующие 10 лет равномерно могут быть созданы резервы в совокупности на 140 млрд рублей по кредитам на сумму 850 млрд рублей.

"Поскольку погашение ссуд растянуто во времени, предполагается, что их дорезервирование будет проводиться без скачков, а прибыль банков позволит избежать негативных эффектов на достаточность капитала", - говорится в пояснительной записке.