Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в октябре выросла до рекордных 49,5%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.

При оплате импорта РФ из стран Азии доля рублевых платежей достигла в октябре нового максимума - 47,1% (прежний был в сентябре - 45,1%). В то же время доля платежей, выполненных в валютах дружественных стран, продолжила снижение - она уменьшилась до 40,7% с 43,5% месяцем ранее. Доля платежей в валютах недружественных стран последние месяцы меняется мало: после 12,2% в июле, 13,1% в августе и 11,4% в сентябре в октябре она составила 12,2%.

При оплате импорта из стран американского континента в октябре доля платежей в рублях возросла до 32,1% с 30,3% в сентябре (абсолютный максимум был в марте текущего года - 35,5%).

Импорт из европейских стран оплачивается преимущественно рублями, в октябре доля этих платежей снизилась до 56,7% с 58,1% в сентябре. Доля платежей в валютах недружественных стран после достижения в сентябре минимального уровня в 37,1% в октябре увеличилась до 38,3%.

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в октябре на 41,5% производилась рублями после 42,9% в сентябре, валютами недружественных стран - на 21,3% после 18,3% в сентябре и на 37,2% валютами прочих стран (в сентябре - 38,8%).

Согласно предварительным расчетам, положительное сальдо внешнеторговых расчетов РФ за товары и услуги в дружественных валютах в октябре снизилось на 28% по отношению к сентябрю, до $6,3 млрд с $8,7 млрд в долларовом эквиваленте. В том числе при расчетах в российских рублях впервые сформировался дефицит баланса в размере около $0,1 млрд после профицита в сентябре в $1,8 млрд. Профицитным был баланс по расчетам в валютах недружественных государств (рост к сентябрьскому показателю на 14%, до $1,8 млрд) и в иных валютах (снижение на 13%, до $4,6 млрд).