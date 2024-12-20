Общая прибыль российских ломбардов в III квартале удвоилась

Их доход с продажи невостребованных вещей вырос на 22%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2024 года совокупная чистая прибыль ломбардов выросла до 6,2 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее (3,2 млрд рублей), говорится в обзоре Банка России о ключевых показателях микрофинансовых институтов.

Рентабельность по отрасли в целом (ROE) по итогам квартала увеличилась до 28% с 8% годом ранее. Медианный уровень ROE составил 9%.

Чистая прибыль выросла в условиях роста доходов от продажи невостребованных вещей. Сумма денежных средств от реализации вещей, поступивших за отчетный период в погашение задолженности по основному долгу по предоставленным займам, за квартал выросла на 22% г/г и составила 30 млрд рублей.

В результате повышения стоимости золота объем выданных за квартал займов вырос на 20% год к году и составил 75 млрд рублей (рост на 7% по сравнению с II кварталом 2024 года), а портфель займов ломбардов увеличился на 26% год к году и достиг 66 млрд руб. (+5% поквартально). Общее количество заемщиков ломбардов осталось вблизи 2,1 млн.

Средний размер займа ломбардов вырос благодаря высокой стоимости залога и составил 18,1 тысячи рублей против 14,9 тысячи рублей годом ранее (кварталом ранее - 17,2 тысячи рублей). Среднее значение полной стоимости кредита по займам ломбардов с залогом транспортного средства за квартал выросло до 72,6% (+4 п.п. к/к), а с залогом другого имущества (в основном золотых изделий) снизилось до 86% (-1,2 п.п.).