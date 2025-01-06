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"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал
Фото: Penske Media via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сериал "Сегун" стал обладателем "Золотого глобуса" как "Лучший драматический сериал".

82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник в Лос-Анжелесе.

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Награды в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и "Лучшая женская роль в драматическом сериале" получили исполнители главных ролей в "Сегуне" Хироюки Санада и Анна Сава.

Лучшим мини-сериалом стал "Олененок". Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали Колин Фаррелл ("Пингвин") и Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи").

Лучшим комедийным сериалом признаны "Хитрости". "Золотой глобус" в номинациях лучшие актер и актриса в комедийном сериале получили Джереми Аллен Уайт ("Медведь") и Джин Смарт ("Хитрости").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Лос-Анжелес
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