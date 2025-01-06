"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

Лучшим фильмом-комедией стала "Эмилия Перес"

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Картина "Бруталист" режиссера Брэйди Корбета стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм - драма".

Наградой как лучший драматический актер также отмечен исполнитель главной роли в фильме "Бруталист" Эдриан Броуди. Ранее статуэтку получил режиссер фильма Корбет.

В номинации " Лучший фильм - драма" также были представлены "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Конклав" Эдварда Бергера, "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Мальчишки из "Никеля" Рамелла Росса и "5 сентября" Тима Фельбаума.

Награды за "Лучшую женскую роль в драме" удостоена Фернанда Торрес за фильм "Я все еще здесь" бразильского режиссера Вальтера Саллеса.

Награду в номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" получила картина "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара. По сюжету, главная героиня фильма - адвокат Рита - решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться.

В номинации "Лучший фильм - комедия или мюзикл" также были представлены картины "Анора" Шона Бейкера, "Претенденты" Луки Гуаданьино, "Настоящая боль" Джесси Айзенберга, "Субстанция" Корали Фаржеа и "Злая: Сказка о ведьме Запада" Джона Чу.

Награду в номинации "Лучшая роль актера в мюзикле или комедии" получил Себастиан Стэн за фильм "Другой человек". Обладательницей "Золотого глобуса" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле стала Деми Мур за фильм "Субстанция".

82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла в понедельник в Лос-Анжелесе.