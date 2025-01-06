В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Актеры Киран Калкин и Зои Салдана стали первыми обладателями награды американской премии "Золотой глобус" как лучшие актеры второго плана.

82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник.

Калкин получил награду за роль в фильме "Настоящая боль". Также на награду за роль второго плана претендовал российский актер Юрий Борисов за фильм "Анора" американского режиссёра Шона Бейкера, актер стал первым российским артистом, номинированным на "Золотой глобус". Кроме того, были номинированы Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик" и Дензел Вашингтон, "Гладиатор 2".

В аналогичной женский номинации обладательницей "Золотого глобуса" стала актриса Зои Салдана за фильм "Эмилия Перес".

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.