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"Ночь музеев" в этом году пройдет 17 мая

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2025 году пройдет 17 мая и будет посвящена теме "Герои", сообщила глава департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова.

"17 мая у нас будет "Ночь музеев ". Акция "Ночи музеев" по всей стране будет посвящена теме "Герои". А дальше - у каждого герои свои. У кого-то это герои Великой Отечественной войны, у кого-то это герои-сотрудники музея, у кого-то герои - гений места, с кем связан музей. То есть, это тема очень широкая и дает возможности для творчества и представления", - сказала Харламова на пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что предложение о том, чтобы акция была посвящена теме "Герои" поступило от Петербургского музейного сообщества, оно было поддержано.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы.

Минкультуры РФ Елена Харламова Ночь музеев
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