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"Ночь музеев" в 2025 году будет посвящена теме "Герои"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2025 году будет посвящена теме "Герои", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

"Минкультуры России поддержало предложение Петербургского музейного сообщества о том, чтобы всероссийская акция "Ночь музеев" в 2025 году была посвящена теме "Герои", - сообщила Любимова журналистам в пятницу .

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин объявил текущий год Годом защитника Отечества.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

"В год юбилея Великой Победы мы вспомним о героях, которые самоотверженно сражались за свободу и независимость страны и помогли сбросить оковы фашизма. Тема "Герои" найдет отклик у музейного сообщества из разных уголков России, ведь у каждого региона есть свои герои и памятные страницы истории как Великой Отечественной войны, так и других значимых для страны событий", - добавила министр.

"Как хранители исторической памяти и культурного кода, опираясь на идеалы патриотизма, гражданственности и ответственности, музеи смогут подготовить разнообразные по форматам и содержанию мероприятия - выставки, лекции, мастер-классы и другие формы просветительской деятельности, способствующие углублению знаний об истории страны и ее героев", - отметила Любимова.

Впервые в России акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, который организовал "Музейную ночь". В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры РФ во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлены часы работы

Минкультуры РФ Ольга Любимова
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