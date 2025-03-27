Прокуратура Парижа попросила приговорить Депардье к условному тюремному сроку

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Парижская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для французского актера Жерара Депардье при условии соблюдения им испытательного срока в течение трех лет, сообщают в четверг французские СМИ.

Помимо этого, сторона обвинения требует от кинозвезды уплатить штраф в размере 20 тыс. евро.

В Париже на этой неделе проходят судебные слушания по делу 76-летнего Депардье, в рамках которого его обвиняют в домогательствах.

Адвокат кинозвезды Жереми Ассу заявлял, что обвинения в отношении Депардье - ложные. По словам адвоката, цель потерпевших - получить компенсацию в размере от 6 тыс. до 30 тыс. евро.

Дело в отношении Депардье было инициировано после того, как две женщины обвинили его в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признает.