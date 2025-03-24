В Париже началось заседание по делу Депардье о домогательствах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Судебное заседание по делу французского актера Жерара Депардье, в рамках которого его обвиняют в домогательствах, началось в понедельник в Париже, сообщает BFM TV.

По сообщению телеканала, у здания суда собрались десятки человек, подавляющее большинство из которых - женщины. Они держали в руках плакаты с лозунгами, осуждающими насилие.

Ранее суд переносил заседание из-за жалоб 76-летнего Депардье на здоровье.

Адвокат кинозвезды Жереми Ассу заявлял, что обвинения в отношении Депардье - ложные. По словам адвоката, цель потерпевших - получить компенсацию в размере от 6 тыс. до 30 тыс. евро.

Дело в отношении Депардье было инициировано после того, как две женщины обвинили его в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признает.