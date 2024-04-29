Депардье освободили из-под стражи в Париже

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Французские полицейские отпустили актера Жерара Депардье, которого ранее задержали по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press в понедельник.

"Он больше не содержится под стражей", - заявил адвокат актера Кристиан Сен-Пале, когда покидал полицейский участок.

Сообщается, что следователи провели допрос Депардье.

При этом французские СМИ передают со ссылкой на прокуратуру, что суд над актером состоится в октябре 2024 года.

Ранее в понедельник стало известно, что Депардье был вызван на допрос по поводу обвинений со стороны двух женщин, работавших с ним на съемках.

Обвинения касаются предполагаемого поведения Депардье во время съемок фильмов "Маг и сиамцы" Жан-Пьера Моки в 2014 году и "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. В первом случае обвинения предъявила ассистент режиссера, во втором - декоратор фильма. Актер вину не признает.

С декабря 2020 года также расследуется обвинение Депардье в изнасиловании актрисы Шарлот Арну. В целом в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин.

В декабре 2012 года Депардье покинул Францию и отказался от французского гражданства из-за планов введения налога в 75% на доход в размере более 1 млн евро в год. В январе 2013 года актер получил российское гражданство, а в феврале - постоянную регистрацию в Мордовии.