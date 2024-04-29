Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Актер Жерар Депардье Фото: Tristar Media/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Французский актер Жерар Депардье был вызван в понедельник в парижский комиссариат полиции в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами, сообщил телеканал BFMTV.

Актер должен быть допрошен, и ему грозит помещение под стражу, отмечает канал.

Обвинения касаются предполагаемого поведения Депардье во время съемок фильмов "Маг и сиамцы" Жан-Пьера Моки в 2014 году и "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. В первом случае обвинения предъявила ассистент режиссера, во втором - декоратор фильма.

Депардье не признает обвинения, которые ему вменяют.

BFMTV напоминает, что с декабря 2020 года также расследуется обвинение Депардье в изнасиловании актрисы Шарлот Арну. В целом в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин.

В декабре 2012 года Депардье покинул Францию и отказался от французского гражданства из-за планов введения налога в 75% на доход в размере более 1 млн евро в год. В январе 2013 года актер получил российское гражданство, а в феврале - постоянную регистрацию в Мордовии.