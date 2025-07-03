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Скончался актер фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен

Скончался актер фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах режиссера Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", умер на 68-м году жизни.

Он скончался у себя дома в Малибу.

Как сообщают СМИ со ссылкой на менеджера актера Рона Смита, Мэдсен умер от сердечного приступа.

Отмечается, что в последние годы Мэдсен работал в независимом кино и готовился издать книгу.

Также он сыграл в таких фильмах как "Тельма и Луиза", "Донни Браско" и "Город грехов".

Хроника 05 января 2019 года – 03 июля 2025 годаУмершие знаменитости
Майкл Мэдсен
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