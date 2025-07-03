Скончался актер фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Майкл Мэдсен, сыгравший в фильмах режиссера Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", умер на 68-м году жизни.
Он скончался у себя дома в Малибу.
Как сообщают СМИ со ссылкой на менеджера актера Рона Смита, Мэдсен умер от сердечного приступа.
Отмечается, что в последние годы Мэдсен работал в независимом кино и готовился издать книгу.
Также он сыграл в таких фильмах как "Тельма и Луиза", "Донни Браско" и "Город грехов".