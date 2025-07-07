Назначены новые худрук и директор театра "На Покровке"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новыми руководителями театра "На Покровке" назначены Дмитрий Бикбаев, который занял пост худрука театра, и Алексей Родин, ставший директором театра, сообщил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Первые победители конкурса "Таланты" получили должности в наших театрах. Неделю назад мы подвели итоги проекта и сформировали кадровый резерв. Дмитрий Бикбаев станет художественным руководителем Театра "На Покровке" (...) Алексей Родин займет должность директора Театра "На Покровке", - написал Фурсин в телеграм-канале.

Он отметил, что Бикбаев, "несмотря на свой еще довольно молодой возраст, зарекомендовал себя как один из самых ярких молодых театральных режиссеров". Он также продолжит руководить "Арт-платформой".

Родин более 15 лет работает на руководящих должностях в учреждениях культуры Москвы.