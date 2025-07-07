Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" заработал $318 млн в мировом прокате

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" собрал $147,3 млн в США и Канаде в минувшие выходные, став лидером североамериканского проката, пишет MarketWatch.

В остальном мире кино со Скарлетт Йоханссон в главной роли заработал еще $171 млн. Таким образом, общемировые кассовые сборы картины достигли $318,3 млн.

Хорошим показателям не помешали смешанные отзывы критиков и зрителей: фильм получил всего 51% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes и зрительскую оценку "B" на сайте CinemaScore.

В прошлый уикенд, когда в США отмечался День независимости, других крупных премьер не было, поскольку киностудии не решились конкурировать с "Миром Юрского периода", отмечают аналитики. Тем временем уже на этой неделе в американские кинотеатры выйдет "Супермен" режиссера Джеймса Ганна, которому прогнозируют сборы в районе $130 млн в дебютные выходные.

Второе место по продажам билетов в североамериканские кинотеатры заняла спортивная драма "F1" с Брэдом Питтом, лидер предыдущего уикенда. Фильм заработал еще $26,1 млн. Мировые сборы картины приближаются к отметке $300 млн.

На третье место опустился ремейк мультфильма "Как приручить дракона" ($11 млн", на четвертое - мультфильм студий Disney и Pixar "Элио".