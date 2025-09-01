Опера "Иоланта" станет первой премьерой юбилейного сезона Большого театра

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр представит 11 сентября первую премьеру 250-го сезона - оперу Петра Чайковского "Иоланта", сообщили в пресс-службе театра.

"Юбилейный сезон Большого театра откроется на Новой сцене 11 сентября премьерой оперы П.И. Чайковского "Иоланта". Музыкальный руководитель постановки - маэстро Валерий Гергиев", - сообщили в театре.

В главных партиях выступят солисты оперной труппы и артисты Молодёжной оперной программы Большого театра.

"Иоланта" - последняя опера Петра Чайковского, премьера которой состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре. На сцене Большого театра опера была поставлена уже после смерти композитора - 11 ноября 1893 года. Несмотря на критику рецензентов, опера сразу завоевала симпатии слушателей и укрепилась в репертуарах театров. На сцене Большого театра "Иоланта" ставилась неоднократно - после премьеры в 1893 году последовали постановки в 1899, 1917, 1940, 1951 (возобновление постановки 1940 года), 1974, 1997 и в 2015 году.