Фильм Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" получил "Золотого льва" в Венеции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Победителей 82-го Венецианского кинофестиваля назвали в рамках церемонии закрытия в Большом зале (Sala Grande) Дворца кино (Palazzo del Cinema) на венецианском острове Лидо.

"Золотого льва" за лучший фильм киносмотра удостоилась комедийная драма "Отец, мать, сестра, брат" американского режиссера Джима Джармуша. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт и Вики Крипс.

"Серебряного льва" - гран-при кинофестиваля - вручили драме "Голос Хинд Раджаб", снятой Каутер Бен Ханией, ставшей и автором сценария - об убийстве в январе 2024 года пятилетней палестинской девочки во время операции ЦАХАЛ в Секторе Газа.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру вручили американскому режиссеру Бенни Сафди за спортивную биографическую драму "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Картина основана на жизни и карьере бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра с Дуэйном (Скалой) Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях.

Специальный приз жюри был вручен фильму "Под облаками" (Sotto le Nuvole) режиссера Джанфранко Рози.

Кубок Вольпи как лучшей актрисе вручили китаянке Синь Чжилэй за роль в фильме "Солнце восходит для всех нас" ("The Sun Rises on Us All"), режиссер - Кай Шангжун.

Лучшим актером назван Тони Сервилло, которому вручили Кубок Вольпи за главную роль в фильме итальянского режиссера Паоло Соррентино "Благодать", который открывал фестиваль.

Приз за лучший сценарий получили Валери Донзели и Жиля Маршана за работу над фильмом "На работе" ("A pied D'oeuvre").

Приза Марчелло Мастроянни, который на фестивале вручают лучшему молодому актеру или актрисе, в этом году удостоилась Луна Ведлер за роль в фильме "Тихий друг" (Silent Friend) венгерки Ильдико Эньеди, снятый по ее же сценарию.

"Лев будущего" - венецианскую награду за дебютный фильм - вручили за фильм "Короткое лето", режиссер- Настя Коркия, выпускница МГУ и режиссерской мастерской Бакура Бакурадзе в Московской школе нового кино.

Приз зрительских симпатий (Audience Award) вручили марокканке Мариам Тузани, снявшей фильм "Calle Malaga", которая не участвовала в конкурсе.

Всего в основную программу кинофестиваля вошла 21 картина, в том числе фильм режиссера Гильермо дель Торо "Франкенштейн", "Посторонний" Франсуа Озона и "Бугония" Йоргоса Лантимоса.

Во внеконкурсную программу вошли, в частности, работы Гаса Ван Сента "Провод мертвеца", Луки Гуаданьино "После охоты" и документальный фильм Александра Сокурова "Дневник режиссера".

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал американский режиссер и сценарист Александр Пэйн ("Оставленные", "Потомки"). Вместе с ним победителей выбирали французский режиссер Стефан Бризе, итальянский режиссер Маура Дельперо, румынский режиссер Кристиан Мунджиу, иранский режиссер Мохаммад Расулоф, бразильская актриса и сценаристка Фернанда Торрес, и китайская актриса Чжао Тао.

82-й Венецианский кинофестиваль - старейший международный киносмотр - проходил на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.