В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения опубликовало на своем сайте список из 100 кинокартин, обязательных для школьной программы; современные фильмы в перечень не вошли.

13 мая президент Владимир Путин поручил министерству вместе с президентским Советом по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для их показа в общеобразовательных организациях.

В частности, в список вошли такие картины, как "Чапаев" Братьев Васильевых (1936 г.); "Айболит-66" Ролана Быкова; "Дикая собака Динго" Юлия Карасика (1962 г.); "Алые паруса" (1961 г.) и "Руслан и Людмила" (1971-1972гг.) Александра Птушко; "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой (1987); "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966 г.) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г.) Леонида Гайдая, "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967 г.), "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина (1979 г.).

Фильмы "Я шагаю по Москве" (1963 г.) и "Мимино" (1977 г.) Георгия Данелия; "Девчата" Юрия Чулюкина (1961 г.); "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского" Александра Зархи (1980 г.); "Гусарская баллада" и "Берегись автомобиля" (1966 г.) Эльдара Рязанова; "Мы из джаза" Карена Шахназарова (1983 г.); "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова (1973 г.); Человек с бульвара Капуцинов Аллы Суриковой (1987г.); "Обыкновенное чудо" Марка Захарова (1978 г.); "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 г.) и "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976 г.) Никиты Михалкова также представлены в "сотне лучших фильмов".

Помимо этого, в списке находятся кинокартины "Петр Первый" Владимира Петрова (1937 г.); "Александр Невский" (1938 г.) и "Иван Грозный" (1944-1945 гг.) Сергея Эйзенштейна; "Летят журавли" Михаила Калатозова (1957 г.); "Покровские ворота" Михаила Козакова (1982 г.); "Офицеры" Владимира Рогового (1971 г.); "Гори, гори, моя звезда" (1969 г.) и "Экипаж" (1979 г.) Александра Митта; "Баллада о солдате" Григория Чухрая (1959 г.); "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука (1975 г.); "Братья Карамазовы" Ивана Пырьева (1968 г.); "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1972 г.); "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1979 г.).

Кроме того, в перечне есть фильмы "Солярис" Андрея Тарковского (1972 г.); "Дядя Ваня" (1970 г.) и "Дворянское гнездо" (1969 г.) Андрея Кончаловского; "Дама с собачкой" Иосифа Хейфица; "Король Лир" Григория Козинцева (1970 г.); "Преступление и наказание" Льва Кулиджанова (1969 г.); "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" Элема Климова (1964 г.); "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лианозовой (1973 г.)

В списке отсутствуют современные картины. Около каждого фильма прописана возрастная категория в соответствии с прокатным удостоверением. Так, например, фильмы "Мой ласковый и нежный зверь" Эмиля Лотяну (1978 г.) и "Восхождение" Ларисы Шепитько (1976 г.) можно смотреть детям с 12 лет, при этом детям до 12 лет разрешен просмотр в сопровождении родителей. "Калину красную" Василия Шукшина (1973 г.) и "Холодное лето пятьдесят третьего..." Александра Прошкина (1987 г.), к примеру, рекомендуется смотреть детям с 12 лет, "Иди и смотри" Элема Климова (1985 г.) - с 14 лет, а "Оптимистическую трагедию" Самсона Самсонова - с 16 лет.

Около фильмов "Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля (1969 г.), "Тихий Дон" Сергея Герасимова (1958 г.), "Собачье сердце" Владимира Бортко (1988 г.) и многих других стоит возрастная категория 0+.

В мае в Минпросвещения сообщали, что составят список к концу лета на основе уже сформированного ранее перечня.

"Во исполнение поручения президента Минпросвещения России будет использован сформированный первичный рекомендованный список отечественных кинокартин в качестве основы", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там отмечалось, что в список "100 лучших" войдут советские и российские кинокартины, "способные познакомить обучающихся с классическим кинематографом, транслирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности (...) и обладающие воспитательным потенциалом".

Ранее составленный Минпросвещения первичный список из более чем 400 отечественных фильмов и мультфильмов был рекомендован к семейному просмотру, а также для использования по решению образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности, реализации в образовательной организации программ воспитания и дополнительного образования, включая работу школьных театров.