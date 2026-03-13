Первое издание "Войны и мира" продали на аукционе за 1,6 млн рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Первое отдельное издание романа Льва Толстого "Война и мир" было продано на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,6 млн рублей, более чем в пять раз дороже стартовой цены, сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме "Литфонд".

"Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе "Литфонда". Общая сумма продаж превысила 35 млн рублей, что подтвердило высокий интерес коллекционеров и музейных институций к редким книгам, историческим документам и автографам", - сообщили в пресс-службе дом.

Одним из главных лотов торгов там назвали первое отдельное издание романа Льва Толстого "Война и мир" в шести томах (1868-1869). Книга ушла с молотка за 1,6 млн рублей при стартовой цене 300 тысяч рублей.

Первое отдельное издание пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" было продано на аукционе за 1,3 млн рублей, а редкое детское издание "Птичий двор" Евгения Шварца (1931) за 1,2 млн. Книга "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1933) в издательской суперобложке ушла за 950 тысяч рублей, значительно превысив стартовую цену в 50 000 рублей, уточнили в аукционном доме.

За 850 тысяч рублей был продан секретный документ о дефиците бюджета 1809 года, подписанный императором Александром I. Издание Николая Гумилева "Шатер" с автографом автора ушла на торгах за 850 тысяч рублей при стартовой цене 500 тысяч рублей.

Советское издание романа Джорджа Оруэлла "1984", выпущенное издательством "Прогресс" в 1984 году и предназначенное для ограниченного круга читателей, было продано на торгах за 380 тысяч рублей при старте 100 тысяч рублей. Портрет 37-го президента США Ричарда Никсона с его собственноручным автографом, адресованным министру иностранных дел СССР Андрею Громыко, ушел с молотка за 280 тысяч рублей при стартовой цене 150 тысяч рублей.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });