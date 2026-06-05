В Эрмитаже открывается выставка искусства Бухарского эмирата

Некоторые экспонаты из Узбекистана впервые представлены за пределами страны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Главном штабе Эрмитажа открывается выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию вошли около 70 памятников прикладного искусства XIX - начала XX века из музеев Узбекистана и Эрмитажа. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения. Некоторые узбекские экспонаты являются сокровищами Узбекистана и впервые будут представлены за пределами страны.

"Основная цель выставки - показать прикладное искусство Бухары не только как яркое художественное явление, но и как инструмент межкультурного взаимодействия, политического высказывания. Выбранный временной отрезок не случаен - это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей. Время поиска новых форм дипломатической репрезентации и расцвета элитарного искусства Бухары", - отмечают в музее.

В двух отдельных витринах представлены самые ценные из даров бухарских эмиров Российскому императорскому двору, хранящиеся в собрании Эрмитажа. Эта часть выставки будет размещена в Красном зале-трансформере и доступна для посетителей в течение месяца.

В XIX веке Бухарский эмират был крупным государством в Центральной Азии и славился искусными ремесленниками. В Бухаре создавались красивейшие изделия из драгоценных металлов - предметы быта, ювелирные украшения, богато декорированное оружие, а также золотошвейные одежды.

В экспозиции представлены украшенные эмалями предметы, изготовленные в бухарских придворных мастерских. Возможно, часть из них предназначалась для подарков, в том числе в Россию, так как аналогичные по декору памятники есть в коллекции Эрмитажа. Судя по архивным документам, некоторые из них были привезены в составе даров эмира членам императорской фамилии. В числе экспонатов - богато декорированные предметы из позолоченного серебра: роскошные ларцы для ювелирных украшений, высокие светильники и ваза для цветов.

В отдельной витрине выставлены российские подарки эмиру. Это серебряные вещи, выполненные русскими ювелирными фирмами, в том числе, кувшин и кружка с дарственными надписями "от Туркестанского генерал-губернатора".

Важное место занимает серебряный футляр для Корана - произведение эмальерного искусства, созданное в лучших традициях Русского стиля второй половины XIX века мастерами фирмы Павла Акимовича Овчинникова, поставщика Двора его императорского величества.

Самая зрелищная часть выставки знакомит с шедеврами золотошвейного искусства, которым славится Бухара. Носить такую одежду могли лишь придворные, приближенные