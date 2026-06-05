Поиск

В Эрмитаже открывается выставка искусства Бухарского эмирата

Некоторые экспонаты из Узбекистана впервые представлены за пределами страны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Главном штабе Эрмитажа открывается выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию вошли около 70 памятников прикладного искусства XIX - начала XX века из музеев Узбекистана и Эрмитажа. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения. Некоторые узбекские экспонаты являются сокровищами Узбекистана и впервые будут представлены за пределами страны.

"Основная цель выставки - показать прикладное искусство Бухары не только как яркое художественное явление, но и как инструмент межкультурного взаимодействия, политического высказывания. Выбранный временной отрезок не случаен - это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей. Время поиска новых форм дипломатической репрезентации и расцвета элитарного искусства Бухары", - отмечают в музее.

В двух отдельных витринах представлены самые ценные из даров бухарских эмиров Российскому императорскому двору, хранящиеся в собрании Эрмитажа. Эта часть выставки будет размещена в Красном зале-трансформере и доступна для посетителей в течение месяца.

В XIX веке Бухарский эмират был крупным государством в Центральной Азии и славился искусными ремесленниками. В Бухаре создавались красивейшие изделия из драгоценных металлов - предметы быта, ювелирные украшения, богато декорированное оружие, а также золотошвейные одежды.

В экспозиции представлены украшенные эмалями предметы, изготовленные в бухарских придворных мастерских. Возможно, часть из них предназначалась для подарков, в том числе в Россию, так как аналогичные по декору памятники есть в коллекции Эрмитажа. Судя по архивным документам, некоторые из них были привезены в составе даров эмира членам императорской фамилии. В числе экспонатов - богато декорированные предметы из позолоченного серебра: роскошные ларцы для ювелирных украшений, высокие светильники и ваза для цветов.

В отдельной витрине выставлены российские подарки эмиру. Это серебряные вещи, выполненные русскими ювелирными фирмами, в том числе, кувшин и кружка с дарственными надписями "от Туркестанского генерал-губернатора".

Важное место занимает серебряный футляр для Корана - произведение эмальерного искусства, созданное в лучших традициях Русского стиля второй половины XIX века мастерами фирмы Павла Акимовича Овчинникова, поставщика Двора его императорского величества.

Самая зрелищная часть выставки знакомит с шедеврами золотошвейного искусства, которым славится Бухара. Носить такую одежду могли лишь придворные, приближенные

Узбекистан Эрмитаж Бухара Российская империя
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КВС вложит 40 млрд рублей в реконструкцию комплекса "Невской мануфактуры"

Названы финалисты премии "Большая книга"

 Названы финалисты премии "Большая книга"

Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

 Военнослужащий Минобороны стал фигурантом дела о подделке работ Эрнста Неизвестного

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

 "Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

"Минотавр" Звягинцева взял Гран-при Каннского кинофестиваля

Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

 Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

Швыдкой призвал музейных сотрудников учитывать риски при поездках в недружественные страны
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2480 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9750 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов