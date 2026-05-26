BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Они завоевали награды в трех номинациях, включая "Артист года"

BTS во время церемонии вручения премии American Music Awards 25 мая 2026 года в Лас-Вегасe
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения музыкальных наград American Music Awards 2026 прошла в понедельник вечером в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Шоу, которое вела певица и актриса Куин Латифа, транслировалось в прямом эфире CBS.

Открыла церемонию заранее записанная постановка южнокорейской группы BTS с концерта, состоявшегося накануне. Позднее коллектив впервые за четыре года появился на сцене AMAs и получил три награды, включая главный приз, - "Артист года". BTS также были отмечены в категории "Песня лета" за композицию Swim, ставшую лидером чарта Billboard Hot 100. Кроме того, они стали победителями в номинации "Лучший K-pop исполнитель среди мужчин".

Две награды на сцене получил Sombr - за лучшую рок/альтернативную песню (Back to Friends) и лучший рок/альтернативный альбом (I Hardly Knew Her). Позднее организаторы сообщили, что он также стал лауреатом в категории "Прорыв в рок/альтернативной музыке".

Премию "Песня года" получили EJAE, Audrey Nuna и REI AMI - вокальные исполнители проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters - за композицию Golden, восемь недель возглавлявшую Hot 100.

По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт (восемь), за ней следовали Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Оливия Дин и Sombr (по семь). Победители определялись голосованием поклонников.

