Поиск

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют
Архивное фото
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Картину Ивана Айвазовского "Девятый вал" впервые отправят на реставрацию, сообщила пресс-служба Русского музея. По этому случаю в корпусе Бенуа 26 мая состоится реставрационный совет.

"За все время пребывания произведения в Русском музее специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия: укрепление красочного слоя, небольшие тонировки и профилактические работы. Многолетние наблюдения реставраторов показали, что состояние грунта и красочного слоя постепенно ухудшается: увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и локальные отслоения живописи", - говорится в сообщении.

Решение о полноценной комплексной научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Картину перенесут из Академического зала №14 Михайловского дворца в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов.

Реставраторам предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранить очаги отслоений, провести работу с лаковым покрытием, которое со временем стало неоднородным и приобрело выраженную пятнистость. После завершения реставрации зрители смогут увидеть картину в максимально близком к авторскому замыслу колористическом звучании, отмечается в сообщении.

Созданная в 1850 году картина занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Она поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой, научная реставрация которой будет проводиться одновременно с работой с полотном.

"Уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы. Все элементы заново вырезаются из липы по сохранившимся образцам, покрываются традиционным грунтом и будут позолочены сусальным золотом", - сообщил музей.

После завершения работ "Девятый вал" будет представлен на выставке в корпусе Бенуа.

Русский музей Иван Айвазовский Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

 "Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

 Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

"Минотавр" Звягинцева взял Гран-при Каннского кинофестиваля

Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

 Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

Швыдкой призвал музейных сотрудников учитывать риски при поездках в недружественные страны

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

 "Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

"Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

 "Летний пейзаж" Саврасова ушел с молотка за рекордные 29 млн рублей

Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце

 Коронационную карету Екатерины I впервые показали в Зимнем дворце
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов