"Девятый вал" Айвазовского впервые отреставрируют

Архивное фото Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Картину Ивана Айвазовского "Девятый вал" впервые отправят на реставрацию, сообщила пресс-служба Русского музея. По этому случаю в корпусе Бенуа 26 мая состоится реставрационный совет.

"За все время пребывания произведения в Русском музее специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия: укрепление красочного слоя, небольшие тонировки и профилактические работы. Многолетние наблюдения реставраторов показали, что состояние грунта и красочного слоя постепенно ухудшается: увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и локальные отслоения живописи", - говорится в сообщении.

Решение о полноценной комплексной научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. Картину перенесут из Академического зала №14 Михайловского дворца в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов.

Реставраторам предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранить очаги отслоений, провести работу с лаковым покрытием, которое со временем стало неоднородным и приобрело выраженную пятнистость. После завершения реставрации зрители смогут увидеть картину в максимально близком к авторскому замыслу колористическом звучании, отмечается в сообщении.

Созданная в 1850 году картина занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Она поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой, научная реставрация которой будет проводиться одновременно с работой с полотном.

"Уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы. Все элементы заново вырезаются из липы по сохранившимся образцам, покрываются традиционным грунтом и будут позолочены сусальным золотом", - сообщил музей.

После завершения работ "Девятый вал" будет представлен на выставке в корпусе Бенуа.