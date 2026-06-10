Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни, заявили в Центральном академическом театре Российской Армии, в котором она служила.

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина... Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса", - говорится в сообщении театра, распространенном в среду.

О дате, времени и месте прощания с Чурсиной будет объявлено позднее.

Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963 году окончила Театральное училище имени Щукина и поступила в труппу театра им. Вахтангова по приглашению Рубена Симонова, где прослужила два года. Дебютировала в кино в фильме "Когда деревья были большими", до 1974 года снялась во многих картинах киностудии "Ленфильм". В 1974 году вернулась на театральную сцену - в Академический театр драмы им. А.С.Пушкина. Спустя 10 лет Чурсина была приглашена в Театр Армии.

Среди самых известных ее работ в кино роли в фильмах "Донская повесть", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства", "Щит и меч" и другие. Всего в фильмографии актрисы более 100 ролей в кино.