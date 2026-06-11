Кинотеатр "Украина" в Севастополе переименуют

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Севастополь представил на выставке в кинотеатре "Украина" оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо и элементы поврежденной после атаки ВСУ отреставрированной копии панорамы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев журналистам.

"Вместе с подлинниками Рубо будут и элементы отреставрированной копии, которая вот-вот должна была открыться, - в том варианте, в котором она теперь, к сожалению, выглядит после атаки нацистского, украинского режима. И это, мне кажется, будет очень символично", - сказал Развожаев.

По его словам, выставка оригинальных фрагментов полотна Рубо была запланирована еще до происшествия. Кроме того, Развожаев сообщил, что кинотеатр "Украина", где проходит выставка, будет переименован.

"С сегодняшнего дня этой надписи на фасаде уже не будет. Понятно, что такие вещи не прощаются. Это тоже будет определённым ответным символизмом. А название, которое обретёт здание, посмотрим: либо найдём в архивах его прежнее название как части Музея обороны, либо, может быть, севастопольцы сами определят, как будет называться это здание", - сказал глава города.

Как сообщалось, два подлинных фрагмента панорамы - "Атака" и "Левее Юферова" - впервые будут представлены севастопольской публике на выставке "РУБО. 170", которая открылась 11 июня в кинотеатре "Украина".

Ранее Развожаев сообщил, что беспилотник в минувшую среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Здание, по данным губернатора, получило минимальные повреждения, однако внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено. Хранящиеся в фондах музея-заповедника 39 подлинных фрагментов панорамы Франца Рубо, спасённые в годы Великой Отечественной войны, не пострадали.