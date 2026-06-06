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Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23 млрд рублей

Перед продюсерами стоит задача выпустить фильм-миллиардник летом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские кинокартины с начала года посмотрели 49,5 млн человек, кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"На сегодняшний день 49,5 млн наших с вами соотечественников посетили российские фильмы в кинотеатрах, это чуть выше, чем в прошлом году. И 23,7 млрд рублей собрали российские фильмы, четыре фильма стали фильмами-миллиардниками", - сказала Любимова.

Она отметила, что всех в прокате обогнала картина "Чебурашка 2", которая в прокате смогла собрать чуть больше 6 млрд рублей. Высокие кассовые сборы были у "Буратино", "Сказки о царе Салтане", "Простоквашино".

Также министр рассказала, что перед российскими продюсерами стоит амбициозная задача - выпустить фильм, который сможет собрать в прокате 1 млрд рублей в летний период.

"Важно также сказать, что у нас с российскими продюсерами впереди очень серьезная задача, связанная с кинотеатрами. Во всем мире кинотеатры летом мало собирают зрителей, особенно, если говорить о странах, где климат сложный, как в России, например (...) Но за российские кинотеатры нам биться нужно, поддерживать их нужно, и российские продюсеры ставят перед собой очень амбициозную задачу - чтобы фильм собрал миллиард летом", - сказала Любимова.

Она отметила, что этим летом российского зрителя ожидает продолжение романтической трилогии "Холоп" и фильм из цикла "Последний богатырь. Колобок".

Ольга Любимова
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