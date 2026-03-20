Гендиректором Росгосцирка переназначили Сергея Белякова

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором Российской государственной цирковой компании назначен Сергей Беляков, ранее он также занимал эту должность, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"20 марта 2026 года в министерстве культуры РФ состоялся конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" (...) По итогам проведения тестовых испытаний и по результатам оценки конкурсной комиссией кандидатов на основании представленных ими программ деятельности предприятия победителем конкурса признан Сергей Григорьевич Беляков", - сообщили в министерстве.

Всего в конкурсе приняли участие шесть кандидатов.

Беляков с сентября 2016 года занимал должность заместителя генерального директора по гастрольной деятельности ФКП "Росгосцирк". В декабре того же года по совместительству возглавил Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. В декабре 2018 года назначен исполняющим обязанности генерального директора ФКП "Росгосцирк", с апреля 2019 года работал советником генерального директора предприятия. С 24 марта 2021 года назначен генеральным директором ФКП "Росгосцирк".

Минкультуры РФ
