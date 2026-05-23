"Минотавр" Звягинцева взял Гран-при Каннского кинофестиваля

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева стал обладателем Гран-при - второй по значимости награды - Каннского кинофестиваля.

Церемония оглашения победителей проходит в субботу вечером во Дворце фестивалей.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.

79-й смотр проводился с 12 по 23 мая. В основном конкурсе фестиваля в этом году участвовали 22 картины.