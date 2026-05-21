Майкл Бэй экранизирует историю спасения двух американских пилотов в Иране

В основу сценария ляжет книга Митчелла Зукоффа

Американский кинорежиссёр Майкл Бэй Фото: Savion Washington/WireImage

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Режиссёр Майкл Бэй ("Трансформеры", "Армагеддон") снимет художественный фильм, основанный на недавней операции по спасению двух американских военнослужащих, потерпевших крушение в Иране, пишет The Guardian.

По данным Deadline, Universal Pictures приступила к работе над проектом, который будет поставлен по книге Митчелла Зукоффа, выходящей в 2027 году.

В апреле два пилота были эвакуированы после того, как их истребитель был сбит. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Бэй заявил, что будущий фильм станет "признанием истинного героизма и преданности американских военнослужащих".

Ранее режиссёр экранизировал книгу Зукоффа "13 часов" о нападении на американский комплекс в Бенгази. Фильм 2016 года с Джоном Красински стал одним из наименее кассовых в его карьере.

Последняя полнометражная работа Бэя - боевик "Скорая" (2022) с Джейком Джилленхолом - также не достигла ожидаемых сборов. В 2024 году он планировал приступить к съёмкам нового проекта с Уиллом Смитом, однако, по сообщениям СМИ, работа была прекращена из‑за творческих разногласий. В 2025 году Бэй снял рекламный ролик для Секретной службы, показанный во время Супербоула.

В апреле 2026 года два американских пилота были эвакуированы после крушения их истребителя на территории Ирана. По данным Пентагона, экипаж катапультировался, после чего в район падения были направлены силы поиска и спасения. Операция проходила в условиях повышенного риска из‑за присутствия иранских подразделений. По сообщениям американских СМИ, были задействованы несколько звеньев авиации и спецподразделений. При этом подробности о маршруте эвакуации и составе задействованных сил официально не раскрывались.