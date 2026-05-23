Фильм "Фьорд" стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля

За лучшую режиссуру отмечены две картины - "Черный шар" и "Отечество"

Церемония закрытия 79-го Каннского кинофестиваля Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотой пальмовой ветви", главной награды 79-го Каннского кинофестиваля, стала драма "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу вечером во Дворце фестивалей.

Сюжет фильма рассказывает о семье Георгиу, состоящей из отца-румына и матери-норвежки, переехавшей в родную деревню матери в Норвегии. Они заводят дружбу с соседней семьёй Хальберг. Однако подозрения относительно поведения родителей Георгиу по отношению к детям приводят к хаосу в их жизни, делая их центром общественного внимания.

Обладателем второй по значимости награды - Гран-при фестиваля - стала картина режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр".

За лучшую режиссуру, согласно решению жюри, награды получили создатели двух картин - испанские режиссеры Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за фильм "Чёрный шар" и польский режиссер Павел Павликовский за "Отечество".

Приз жюри достался картине "Приключения мечты" немецкого режиссера Валески Гризебах. Награду за лучший сценарий получил французский режиссер и сценарист Эммануэль Марре за свою картину "Наше спасение".

Обладателями наград за лучшую мужскую роль стали исполнители ролей в фильме "Трус" бельгийского режиссера Лукаса Донта Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа. За лучшую женскую роль награды удостоены также две актрисы - Вирджини Эфира и Тао Окамото за фильм "Внезапно" японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

79-й смотр проводился с 12 по 23 мая. В основном конкурсе фестиваля в этом году участвовали 22 картины.

Фильмы Звягинцева были неоднократно представлены в программе фестиваля. В 2011 году его картина "Елена" получила приз жюри конкурсной программы "Особый взгляд", картина "Левиафан" была отмечена "Пальмовой ветвью" за сценарий в 2014 году, в 2017 году картина "Нелюбовь" стала обладателем приза жюри фестиваля.