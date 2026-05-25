Поиск

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд
Фото: Frazer Harrison/WireImage

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Мандалорец и Грогу", основанный на франшизе "Звездные войны", собрал $82 млн в североамериканском прокате за минувшие выходные, пишет издание Variety.

Ожидается, что с учетом понедельника, который в Штатах также является выходным днем, домашние сборы достигнут $102 млн.

Несмотря на солидные показатели, старт фильма оказался худшим для франшизы с момента её покупки студией Disney в 2012 году. Предыдущий антирекорд установила картина "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" 2018 года, заработавшая за первые три дня проката $84 млн, за четыре - $103 млн. Однако Variety подчеркивает, что "Мандалорец и Грогу" обладает куда меньшим бюджетом, чем "Хан Соло" ($165 млн против $300 млн), и получил более позитивные оценки зрителей и кинокритиков.

Второе место в североамериканском прокате занял фильм ужасов "Обсессия" ($22 млн за три дня), третье - картина про Майкла Джексона "Майкл" ($20 млн). Во всем мире "Майкл" собрал уже $788 млн, и вскоре фильм может обойти "Богемскую рапсодию" и стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории.

Довольно успешно выступила еще одна новинка, хоррор "Пассажир", заработавшая $8,7 млн в США и Канаде при бюджете всего $15 млн. В то же время комедия "Модная братва" собрала всего $3,8 млн при бюджете в $20 млн, несмотря на 92% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

кино Звездные войны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель

ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

 ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Число операций через СБП в I квартале снизилось на 6% кв./кв

Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

 Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

 Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

 Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов