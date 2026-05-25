Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Мандалорец и Грогу", основанный на франшизе "Звездные войны", собрал $82 млн в североамериканском прокате за минувшие выходные, пишет издание Variety.

Ожидается, что с учетом понедельника, который в Штатах также является выходным днем, домашние сборы достигнут $102 млн.

Несмотря на солидные показатели, старт фильма оказался худшим для франшизы с момента её покупки студией Disney в 2012 году. Предыдущий антирекорд установила картина "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" 2018 года, заработавшая за первые три дня проката $84 млн, за четыре - $103 млн. Однако Variety подчеркивает, что "Мандалорец и Грогу" обладает куда меньшим бюджетом, чем "Хан Соло" ($165 млн против $300 млн), и получил более позитивные оценки зрителей и кинокритиков.

Второе место в североамериканском прокате занял фильм ужасов "Обсессия" ($22 млн за три дня), третье - картина про Майкла Джексона "Майкл" ($20 млн). Во всем мире "Майкл" собрал уже $788 млн, и вскоре фильм может обойти "Богемскую рапсодию" и стать самым кассовым музыкальным байопиком в истории.

Довольно успешно выступила еще одна новинка, хоррор "Пассажир", заработавшая $8,7 млн в США и Канаде при бюджете всего $15 млн. В то же время комедия "Модная братва" собрала всего $3,8 млн при бюджете в $20 млн, несмотря на 92% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.