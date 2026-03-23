Алла Сурикова удостоена почетной "Ники" за "Честь и достоинство"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Режиссер и сценарист, народная артистка России Алла Сурикова стала лауреатом почетной премии за "Честь и достоинство" Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника".

Церемония вручения наград проходит в понедельник вечером в театре "Моссовета".

"Я считаю, что за 39 лет это самая главная номинация нашей киноакадемии, потому что к ней нужно идти долго, уверенно, и, может быть, это признание и самое главное в жизни (...) Эта маленькая, любимая, красивая, очаровательная, талантливая женщина, если честно, сделала мою кинобиографию. Где-то она пробовала меня, там буквально полторы-три минуты в кино. Если честно, до Аллы Ильиничны я играл или преступников, или ненормальных. Она мне первая дала сыграть нормального человека, нашего современника. Аллочка, я тебя очень люблю", - сказал, вручая награду, артист Леонид Ярмольник.

В свою очередь Сурикова поблагодарила за награду, отметив, что хотела бы "по перышку (от крыльев богини Ники, в виде которой вручается награда) поблагодарить всех актеров, которые у меня снимались". "Я благодарна "Нике", замечательной премии. Я с первого дня каждый год была на этой премии. И я желаю "Нике" много-много лет жизни", - добавила Сурикова.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 в Киеве. В конце 1960-х годов пришла в кино, работала ассистентом режиссёра на телевизионной картине "Маленький школьный оркестр" (режиссёры Александр Муратов, Николай Рашеев) и на съемках фильма "Умеете ли вы жить?" (режиссёр Александр Муратов).

Среди ее работ как режиссера наибольшую известность получили картины "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем" и другие.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.