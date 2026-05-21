Швыдкой призвал музейных сотрудников учитывать риски при поездках в недружественные страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представителям музейного и научного сообщества необходимо взвешивать все риски при планировании поездок в недружественные страны, даже в случае получения приглашений на научные конференции, так как это не гарантирует того, что специалист не окажется в сложной ситуации, сказал "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Тут очень важно понять одну вещь - всякий раз, когда люди из музейного сообщества и вообще из научного сообщества, да и вообще граждане России выезжают в недружественные страны, надо проверять все риски. Это связано со многими вещами, о которых некоторые даже не подозревают. И это необходимо просто всякий раз понимать, что ты можешь попасть в ситуацию, в которой оказался (археолог Александр) Бутягин", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли необходимость рекомендовать российским специалистам воздержаться от поездок за рубеж после истории с археологом и сотрудником Эрмитажа.

При этом Швыдкой подчеркнул, что позиция России - "не прерывать международные культурные связи, как и образовательные, научные".

"Но всякий раз такого рода контакты нужно оценивать с разных сторон, в том числе, учитывая личную безопасность. Это всегда сложный вопрос. Просто нужно (учитывать) все риски перед поездками, даже на научные конференции, куда, казалось бы, приглашают. Но никто не гарантирует, что нельзя оказаться в сложной ситуации", - добавил Швыдкой.

В конце 2025 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвинили в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина. 28 апреля ФСБ РФ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе Белоруссии и Польши.

