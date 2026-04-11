Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера
Фото: AP/TAСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Портрет, написанный испанским художником Пабло Пикассо, можно выиграть в лотерею, причем всего за 100 евро (около $116).

Как сообщает CNN, призом станет картина "Женская голова", написанная в 1941 году. Работу, которую оценивают более чем в $1 млн, разыграют 14 апреля на аукционе Christie's в Париже среди купивших специальные лотерейные билеты.

Всего доступно 120 тысяч билетов. Таким образом, организаторы могут собрать 12 млн евро. Вырученные деньги будут направлены в Фонд исследований болезни Альцгеймера. При этом из них 1 млн получит владеющая картиной Галерея Опера.

Как напоминает Associated Press, это не первая работа Пикассо, которую можно выиграть за 100 евро. Так в 2013 году техник из Пенсильвании выиграл картину "Мужчина в цилиндре" (1914). В 2020 бухгалтер из Италии, которой лотерейный билет подарил сын, выиграла натюрморт кисти испанского живописца.

За счет предыдущих лотерей финансировали культурные мероприятия в Ливане и программу по обеспечению чистой водой Африки.

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

 Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

 Фильмы Альмодовара и Хамагути вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

 "Союзмультфильм" не будет заменять представителей креативных профессий с помощью ИИ

 В США назвали лауреата премии Фолкнера 2026 года

 Владимирскую и Донскую иконы из собрания Третьяковской галереи передадут РПЦ

 Более 30 произведений зарубежных авторов вошли в лонг-лист премии "Ясная Поляна"

 Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix

 "Ветер" награжден "Никой" как лучший игровой фильм
