В длинный список "Большой книги" вошли Прилепин, Елизаров, Проханов и Шаргунов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Романы Захара Прилепина, Михаила Елизарова, Александра Проханова, Сергея Шаргунова и Веры Богдановой, а также нон-фикшн от Льва Данилкина и Андрея Плахова вошли в длинный список XXI сезона национальной литературной премии "Большая книга".

Вошедшие в длинные список произведения, которые были отобраны советом экспертов, были объявлены на пресс-конференции в среду.

Как сообщила директор премии Татьяна Восковская, в 2026 году на соискание "Большой книги" было номинировано 465 произведений авторов из 76 населённых пунктов России и 11 стран мира. В длинный список вошли 39 произведений, 10 из которых - в номинации "Нон-фикшн", уточнила она.

В этом сезоне произведения Романа Сенчина представлены в обоих номинациях - это роман "Поминки" и биография поэта Александра Тенякова.

В номинации "Нон-фикшн" в длинный список вошли: Василий Авченко и Алексей Коровашко с биографией "Александр Вампилов: Иркутская история", Сергей Беляков с книгой "2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории", Лев Данилкин с биографической книгой о многолетнем директоре Пушкинского музей Ирины Антоновой "Палаццо Мадамы", Иван Корнеев с книгой "Олимпийский Мишка. Судьба последней советской утопии и её талисмана".

Также в длинный список в номинации "Нон-фикшн" вошли Михаил Кунин с книгой "Евгений Шварц", Андрей Плахов с книгой "Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти", Роман Сенчин "Александр Тиняков: Человек и персонаж", Александр Снегирёв с автобиографической семейной сагой "По линии матери", Михаил Хлебников с книгой об эмигрантском периоде жизни поэта Георгия Иванова "Ивaнова бегство (тропою одичавших зубров)" и Максим Чертанов с книгой "Пётр Первый".

В длинный список в номинации "Художественная проза" вошли: Сергей Авилов с романом "Мы были почти счастливы", Мария Аксёнова и "Дитя леса", Коля Андреев с романом "Всклянь", Вера Богданова и роман "Царствие мне небесное", Елена Долгопят с сборником "Черты лица", Михаил Елизаров с романом "Юдоль", Варвара Заборцева с циклом повестей и рассказов "Береги косу, Варварушка", Дмитрий Захаров с романом "Репродуктор(ы)", Егор Зернов с книгой "Овидий-роман", Сергей Катуков с романом "Сверчок без шестка", вышедшем в журнале "Новый мир", Катя Качур с книгой "Энтомология для слабонервных".

Кроме того, в длинный список художественной литературы вошли Алексей Колесников с романом "Закрепщик", Мария Косовская со сборником "Знакомое лицо", Павел Крусанов с романом "Совиная тропа", Анна Лужбина с романом "Крууга", Родион Мариничев с книгой "Асель", Сергей Носов и "Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа", а также Захар Прилепин с романом "Тума", Дарья Промч с романом "Мга", Александр Проханов с романом "Милый танк", Иван Пырков и "Поплавок из осокоря", Маргарита Ронжина и "Непокои", Кирилл Рябов с повестью "Пьянеть", Роман Сенчин с романом "Поминки", Андрей Столяров с фантастическим романом "Копенгагенская интерпретация", Ольга Харитонова со сборником рассказов "Погрязание", Анна Чудинова с романом-путешествием "Шёпот застывшей воды", Александра Шалашова с романом "Как тебя зовут" и Сергей Шаргунов с романом "Попович".

В совет экспертов премии входят писатели, редакторы и литературные критики Андрей Аствацатуров (председатель Совета), Евгения Декина, Афанасий Мамедов, Андрей Мягков, Владислав Толстов и Анна Хадалаева.

Короткий список премии "Большая книга" будет объявлен 3 июня на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне XII книжного фестиваля "Красная площадь". Жюри премии - Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более 100 человек, определит победителей премии на торжественной церемонии награждения в начале декабря.

В XXI сезоне будут вручены награды в номинациях "Выбор читателей", "Выбор поколения", "За вклад в литературу". Также в этом году будет дан старт новому сезону премии "Литблог".

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ".

Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и др.