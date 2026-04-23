Третьяковка и "Иннопрактика" будут сотрудничать с калининградским фестивалем "Кантата"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль классической музыки "Кантата", компания "Иннопрактика" и Третьяковская галерея подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Калининградской области.

"Двусторонние соглашения были подписаны 22 апреля в ходе заседания Наблюдательного совета Международного фестиваля классической музыки "Кантата" в Москве", - говорится в сообщении.

Сотрудничество с "Иннопрактикой" направлено на усиление международной гуманитарной повестки и синхронизацию культурного, научного и делового потенциала.

"Фестиваль "Кантата" мы рассматриваем как стратегическую платформу, объединяющую культурную и международную повестку. Совместные проекты, такие как "Картина мира", уже показывают, что культурное взаимодействие способно формировать устойчивый интерес к России и выстраивать новые гуманитарные связи, в том числе с представителями разных стран и культурных сред", - прокомментировала первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

По словам гендиректора Третьяковской галереи Ольги Галактионовой, партнерство ориентировано на усиление роли академического искусства в формировании современной культурной среды.

Фестиваль "Кантата" проводится с 2021 года. Его миссия - сохранение объектов культурного наследия, поэтому средства от продажи билетов направляются на эту цель.

В 2026 году мероприятие пройдет с 12 по 16 июня в Калининградской области и станет одним из ключевых событий в рамках празднования 80-летия образования региона. Концерты состоятся в том числе на объектах культурного наследия.

Открытие фестиваля синхронизировано с проведением Всероссийского марафона классической музыки "Кантата. Россия". Он пройдет в День России и охватит 12 регионов. В субъектах запланированы концерты академической музыки, ключевыми площадками станут Калининград и Москва.