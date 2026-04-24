Оперу "Война и мир" в постановке Мариинского театра впервые представят в Большом театре

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Опера-эпопея "Война и мир" Сергея Прокофьева в постановке Мариинского театра впервые будет представлена в Большом театре (ГАБТ), показы состоятся с 9 по 11 мая, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"На Исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Мариинского театра. Выразительная работа кинорежиссера Андрея Кончаловского в оперном жанре отличается исключительной зрелищностью и размахом: картины изысканных балов, бытовых и батальных сцен сменяют друг друга словно кадры на киноэкране, создавая эффект подлинного эпического полотна и погружая зрителя в атмосферу эпохи". - говорится в сообщении.

Дирижером выступит Валерий Гергиев.

Как отметили в Большом театре, идея создания оперы по роману Льва Толстого долго занимала Прокофьева. К весне 1943 года он завершил первую редакцию партитуры, включавшую 11 картин, а в 1946 году появилась вторая редакция, дополненная сценами на балу у екатерининского вельможи, советом в Филях и хоровым прологом. Изначально исполнение этих вариантов было рассчитано на два вечера. Однако работа над оперой продолжалась практически до самой смерти Прокофьева в 1953 году: композитор подготовил версию, предназначенную для исполнения в один вечер, наметив возможные купюры отдельных картин и эпизодов.

В либретто сохранён подлинный текст Толстого, а также использованы фрагменты произведений Василия Жуковского, Михаила Ломоносова, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова. Прокофьев отказался от пространных философских рассуждений и ряда сюжетных линий. Одним из центральных персонажей оперы становится Наташа Ростова.

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

Гран-при ММКФ получил индийский фильм "Страсть"

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

Умер народный артист России, скрипач-виртуоз Сергей Стадлер

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

Россия и Сирия возобновили контакты по реставрации Пальмиры

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включены в Зал славы рок-н-ролла

В Москве завершают реставрацию дома Константина Мельникова

Работу Пикассо разыграют в лотерею, для финансирования исследования болезни Альцгеймера

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов