Оперу "Война и мир" в постановке Мариинского театра впервые представят в Большом театре

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Опера-эпопея "Война и мир" Сергея Прокофьева в постановке Мариинского театра впервые будет представлена в Большом театре (ГАБТ), показы состоятся с 9 по 11 мая, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"На Исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в постановке Мариинского театра. Выразительная работа кинорежиссера Андрея Кончаловского в оперном жанре отличается исключительной зрелищностью и размахом: картины изысканных балов, бытовых и батальных сцен сменяют друг друга словно кадры на киноэкране, создавая эффект подлинного эпического полотна и погружая зрителя в атмосферу эпохи". - говорится в сообщении.

Дирижером выступит Валерий Гергиев.

Как отметили в Большом театре, идея создания оперы по роману Льва Толстого долго занимала Прокофьева. К весне 1943 года он завершил первую редакцию партитуры, включавшую 11 картин, а в 1946 году появилась вторая редакция, дополненная сценами на балу у екатерининского вельможи, советом в Филях и хоровым прологом. Изначально исполнение этих вариантов было рассчитано на два вечера. Однако работа над оперой продолжалась практически до самой смерти Прокофьева в 1953 году: композитор подготовил версию, предназначенную для исполнения в один вечер, наметив возможные купюры отдельных картин и эпизодов.

В либретто сохранён подлинный текст Толстого, а также использованы фрагменты произведений Василия Жуковского, Михаила Ломоносова, Константина Батюшкова и Дениса Давыдова. Прокофьев отказался от пространных философских рассуждений и ряда сюжетных линий. Одним из центральных персонажей оперы становится Наташа Ростова.