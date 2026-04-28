Поиск

Памятную медаль с Винни-Пухом выпустил Московский монетный двор

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Памятная медаль, посвященная анимационному фильму "Винни-Пух", выпущена Московским монетным двором тиражом в семь тысяч экземпляров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

На аверсе медали изображен главный герой мультфильма, Винни-Пух, с горшочком меда. Изделие изготовлено из мельхиора и имеет диаметр 31 мм. Для нанесения красочного изображения использована технология тампопечати, обеспечивающая высокую детализацию и стойкость рисунка.

Памятная медаль вошла в серию "Мультфильмы нашего детства", посвященную героям "золотой коллекции" киностудии. Новая медаль продолжает серию, в которую ранее вошли коллекционные медали по мотивам мультфильмов "Маугли", "Приключения Буратино", "Бобик в гостях у Барбоса", "Лягушка-путешественница", "38 попугаев" и "Вовка в тридевятом царстве".

Медаль "Винни-Пух" доступна в продаже с 28 апреля.

Винни-Пух Московский монетный двор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1945 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов