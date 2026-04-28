Памятную медаль с Винни-Пухом выпустил Московский монетный двор

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Памятная медаль, посвященная анимационному фильму "Винни-Пух", выпущена Московским монетным двором тиражом в семь тысяч экземпляров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

На аверсе медали изображен главный герой мультфильма, Винни-Пух, с горшочком меда. Изделие изготовлено из мельхиора и имеет диаметр 31 мм. Для нанесения красочного изображения использована технология тампопечати, обеспечивающая высокую детализацию и стойкость рисунка.

Памятная медаль вошла в серию "Мультфильмы нашего детства", посвященную героям "золотой коллекции" киностудии. Новая медаль продолжает серию, в которую ранее вошли коллекционные медали по мотивам мультфильмов "Маугли", "Приключения Буратино", "Бобик в гостях у Барбоса", "Лягушка-путешественница", "38 попугаев" и "Вовка в тридевятом царстве".

Медаль "Винни-Пух" доступна в продаже с 28 апреля.