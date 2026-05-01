Путин присвоил Марине Неёловой звание Героя Труда

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда артистке театра "Современник" Марине Неёловой.

Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Неёловой Марине Мстиславовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник", - говорится в указе.

Марина Неёлова - советская и российская актриса театра и кино. Окончила актёрский факультет ЛГИТМиК (мастерская Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд).

Большая часть творческой биографии актрисы пришлась на работу в театре "Современник". Наиболее известные роли в кино она сыграла в таких картинах, как "Монолог", "Осенний марафон", "Фантазии Фарятьева" и "Дорогая Елена Сергеевна".

