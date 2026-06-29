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В Екатеринбурге выставили на торги купеческую усадьбу XIX века

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге выставили на торги купеческую усадьбу XIX века, сообщило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

"В состав лота входят здание площадью 423,9 кв. м и земельный участок 0,3 га. Стартовая цена - 84,31 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 27 июля. Торги состоятся 31 июля.

Усадьба находится по адресу улица Горького, 34. Дом в стиле классицизма был построен в первой половине XIX века по заказу купца второй гильдии К.В. Калашникова. Затем объект принадлежал купцам С.М. Бурдакову и Е.А. Деласье, а позднее - семье директора спичечной фабрики Н.А. Ворожцова. При советской власти усадьбу национализировали и использовали под коммунальное жилье.

Екатеринбург Свердловская область
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