Работы Роберта Фалька и Александра Древина выставят на торги

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Графическая работа Роберта Фалька "Скалистый пейзаж. Алупка", на которой изображена скала Шаан-кая, выставлена на торги аукционного дома "Литфонд", лидирующая ставка за работы выросла до 550 тысяч рублей, также среди лотов за 1,2 млн рублей представлено полотно Александра Древина "Заводь. Река Молога", сообщили в пресс-службе "Литфонда".

"4 июля Аукционный дом "Литфонд" проведет масштабные торги, в рамках которых будут представлены произведения живописи, графики и предметы декоративно-прикладного искусства. Начальные ставки стартуют с 1 рубля. Несмотря на символическое начало, ценность многих произведений измеряется сотнями тысяч рублей", - сказано в сообщении.

До 1,2 млн рублей выросла ставка за полотно Александра Древина "Заводь. Река Молога". Пейзаж был написан во время совместной поездки художника и его жены Надежды Удальцовой в Тверскую область: "Этот период стал одним из самых тяжелых в их жизни и оказался последней творческой вехой мастера перед трагической гибелью". Подлинность и редкость лота подтверждает официальное экспертное заключение Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря.

Кроме того, на торгах представлена графическая работа Роберта Фалька "Скалистый пейзаж. Алупка". Композиция запечатлела скалу Шаан-Кая (Соколиную скалу). Подлинность работы подтверждена экспертным заключением Центра художественной экспертизы имени Репина, ставка за работу поднялась до 550 тысяч рублей.

За 460 тысяч рублей на торгах представлено полотно Анатолия Слепышева "Телега", имеющее подпись автора и официальный сертификат подлинности, который подписан дочерью живописца, а живописная работа Анатолия Зверева "Желтый букет", подлинность которой заверена экспертным заключением, выставлена за 180 тысяч рублей.