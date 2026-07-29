К владельцам "Золотого глобуса" подали иск на $150 млн по обвинению в мошенничестве

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) подали в федеральный суд Калифорнии иск против корпорации Penske Media и ряда связанных структур, обвинив их в мошенничестве при приобретении прав на проведение премии "Золотой глобус" и попытке установить монополию на рынке отраслевых медиа и наград. Истцы требуют не менее $150 млн компенсации и добиваются аннулирования соглашения о роспуске HFPA, пишет Associated Press.

Согласно материалам иска, Penske Media и ее владелец Джей Пенске действовали в сговоре с холдингом Eldridge Industries и его гендиректором Тоддом Боэли, чтобы спровоцировать бойкот церемонии, снизить ее стоимость и добиться продажи на выгодных условиях.

Истцы утверждают, что участие Penske в сделке 2023 года было скрыто от совета HFPA, который не одобрил бы ее при полной осведомленности. В активы Penske Media входят Variety, The Hollywood Reporter, Rolling Stone, Billboard и Dick Clark Productions, которая владеет или продюсирует несколько церемоний награждения, включая American Music Awards.

В документе говорится, что членам HFPA обещали пожизненные билеты на церемонию и право голосования, однако новые владельцы отказались от обязательств, выдвинув невыполнимые условия. Также утверждается, что представители покупателей были внедрены в руководство HFPA для продвижения сделки.

Представитель нынешних владельцев премии "Золотой глобус" назвал иск "абсурдным" и заявил, что он "соответствует иррациональности, которой индустрия привыкла ожидать от прекратившей существование организации, ранее известной как HFPA".

Премия переживает затяжной кризис после расследования 2021 года о составе HFPA, вызвавшего общественный резонанс и бойкот, в результате которого NBC отказалась транслировать церемонию в 2022 году. Истцы считают, что бойкот был тайно инициирован Боэли и Пенске и поддержан через издания Penske Media. После реорганизации в 2023 году церемония получила нового вещателя - CBS.

Владельцы премии заявили, что попытка бывших членов HFPA использовать фонд "Золотой глобус" ради получения билетов "отвлекает ресурсы от благотворительных целей" и подчеркнули, что организация "давно критикуется за этические нарушения и неинклюзивность".