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Зимнему дворцу заменят архитектурно-художественную подсветку

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Эрмитаж начал замену архитектурно-художественной подсветки Зимнего дворца, сообщила пресс-служба музея.

Первый этап работ начался в сентябре. Он предполагает полную замену оборудования подсветки фасадов Зимнего дворца (за исключением Большого двора). Кроме того, будет обновлено освещение в арке Главных ворот, а у парадных подъездов появятся новые фонари. Завершить первый этап планируется в 2027 году.

Новый проект освещения зданий Главного музейного комплекса - от Зимнего дворца до Эрмитажного театра - был разработан в 2023 году "в связи с необходимостью поддержания визуального единства вечернего облика города".

Существующая подсветка Зимнего дворца, в том числе освещение в Большом дворе, сформировалась в нынешнем виде в 2003 году, а подсветка северного фасада, выходящего на набережную, была создана еще в 1994 году, добавила пресс-служба.

Эрмитаж Зимний дворец Эрмитажный театр Петербург
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