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Эрмитаж перенес сроки некоторых экспедиций в Крыму

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полевые работы некоторых экспедиций Эрмитажа перенесены на более поздние сроки, сообщила пресс-служба музея в понедельник.

"В связи с логистическими и транспортными сложностями в Крыму полевые работы некоторых экспедиций Государственного Эрмитажа перенесены на более поздние сроки. Те экспедиции, которые уже работают, завершают сезон в срок, сосредоточив усилия на камеральных исследованиях и обработке существующих материалов без участия волонтеров", - говорится в сообщении.

Сейчас в Крыму работают семь археологических экспедиций музея, они изучают памятники Античной эпохи, Средневековья и Нового времени.

"Крымское направление развивается в Эрмитаже исторически, почти 150 лет, начиная с раскопок Императорской археологической комиссии, традиции которой музей продолжает, сохраняя приверженность системным полевым исследованиям", - отмечается в сообщении.

Всего же музей ежегодно организует более 30 археологических экспедиций, география которых охватывает пространства от Сибири и Алтая до Кавказских гор, от северо-запада до юга России, от Казахстана и Киргизии до Сербии и Италии.

Крым Эрмитаж
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