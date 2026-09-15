Гендиректор "Петергофа": наша основная задача - убедить туриста не только приехать, но и вернуться

Роман Ковриков рассказал об изменении рынка организованного туризма

Роман Ковриков Фото: Пресс-служба

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Об изменении рынка организованного туризма, создании музейных брендов, развитии внутренних сообществ, проблеме реставрационных кадров и цифровизации рабочих процессов в интервью старшему корреспонденту "Интерфакса" Алёне Вишневской рассказал генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

- Опишите портрет современного гостя "Петергофа". Как меняется рынок туризма?

- В последнее время буквально по экспоненте вниз движется показатель организованного туризма. Мы четко видим, что понятие, когда группа приехала в музей, и ее повел экскурсовод, уходит в прошлое. Я думаю, что организованный туризм останется на уровне школьных групп, студентов. Основной туризм станет, конечно же, индивидуальным. Наш посетитель планирует свой визит заранее. И, хотя между музеями нет понятия конкуренции, но есть вопрос выбора посетителя - куда он поедет, а у нас возникает задача его привлечь.

Наша основная задача - убедить туриста сначала приехать, а затем вернуться. Потому что мы понимаем, что "Петергоф" за один раз не обойдешь. Нижний парк с фонтанами является главным местом посещения Петербурга. Фактически равное количество людей, которые приезжают в Петербург, приезжают и в него.

Я выступал на пленарном заседании форума "Медиамузей" в Нижнем Новгороде и поделился, что в "Петергофе" всех интересуют только фонтаны. Но "Петергоф" обладает уникальным набором исторических смыслов, фактов и знаний, начиная с 18 века, и не менее интересными парками и музеями. И наша задача - рассказать это аудитории. К нам для этого нужно вернуться.

- Как парк адаптируется к изменениям, оставаясь при этом музеем мирового уровня?

- Сейчас мы занимаемся разделением наших ансамблей по смыслам, исторически в них заложенных. В "Петергофе" их несколько. Есть парадный Петергоф с его уникальной фонтанной системой, с уникальными дворцами. Есть Александрия - тихий парк для семейного времяпрепровождения, это была собственная дача императоров у моря. Развивая в этом году активность в парке Александрия, мы нанесли его на карту. Это дало практически мгновенный отклик. Посещаемость парка повысилась. И это заинтересованная посещаемость, что важно. Люди приезжают и возвращаются. Для нас это невероятно ценно, потому что сейчас возвращаемый посетитель, это, наверное, для музея самый ценный посетитель. Пока, скажем так, нечасто это бывает.

Ораниенбаум - парк, пространство, где появилась музыка в нашем с вами современном понимании. Там проходит ряд мероприятий от очень крупных до постоянных небольших мероприятий, популяризирующих музыкальную историю. И мы тоже видим, как растет аудитория. То есть нам удается развести аудиторию по паркам, а в последующем - увеличить посещаемость.

- Какой сезон является наиболее популярным у туристов для посещения "Петергофа"?

- Существует стереотип, что "Петергоф" - это фонтаны, значит, ехать туда не нужно в зимний период.

Но появилась уже большая аудитория, которая понимает, что зимой Нижний парк Петергофа не менее прекрасен: красивые прострелы регулярного парка, застывшие фонтаны и работающие музеи. То есть можно прекрасно провести время, погулять по парку хотя бы часик - зимы мягкие, сейчас не замерзнешь.

Что касается именно яркого сезона, конечно же, он летний. Но здесь он разбивается на первый весенний, когда мы пускаем в апреле фонтаны. Для людей, уставших от зимы, это такой символ весны. Мы избрали такую традицию - мы запускаем весну. С запуском фонтанов в Петергофе начинается весна в Петербурге. И поэтому это привлекает очень много людей. Деревья, зачастую, еще, конечно, без листвы, но фонтаны уже заработали - всё, весна пришла.

Понятно, летний период - все три месяца, конечно, это огромное количество мероприятий. Мы посчитали, у нас больше двух мероприятий в день по всему пространству "Петергофа". Интересно всем - для детской аудитории, для взрослых, и для аудитории, которая приходит погрузиться в изучение музыки или изучение каких-то исторических событий, связанных с музеями.

Золотая осень - наш традиционный осенний фестиваль фонтанов. В этом году это фестиваль двухдневный, посвященный Александрии, посвященный детству. Выбрали такое самое емкое понятие. Вообще понятие детства, знакомое нам с вами - с учебой, воспитанием, передачей семейных традиций и ценностей - в большей своей части зародилось в Александрии. Николай I, как создатель бюрократии, от нее сильно уставал, и построил для себя дворец "Коттедж", где проводил с семьей очень много времени. Парк носит вот этот отпечаток тепла и таких очень ностальгических воспоминаний. Мы взяли эти все воспоминания, переработали их, осмыслили для современной аудитории.

Осень будет насыщенная. Продолжатся выставки, и фонтаны будут работать, скорее всего, до 4 ноября, если нам позволит погода. То есть мы сезон продлеваем.

- Музей-заповедник часто называют "столицей фонтанов" и "русским Версалем". Какую миссию, на ваш взгляд, выполняет "Петергоф" сегодня, спустя 300 лет после своего создания?

- Петергоф задумывался Петром I как первая морская парадная резиденция императора. На тот момент он еще был царем, но уже тогда замыслил себе именно так. После Великого посольства зарубежного он приехал с огромным количеством идей, потому что парадные резиденции были у всех европейских монархов. На тот момент Петру было очень важно иметь выход к морю. И Петергоф стал смысловым посылом всем европейским державам: морская резиденция означала, что Россия получила выход к морю. На тот момент это был невероятно важный исторический период для страны.

И все последующее время Петергоф не только не утрачивал своей миссии, он, наоборот, развивался. То есть все императоры на протяжении всего правления дома Романовых вкладывали в Петергоф репрезентацию величия России. И делали это через метафоры, символы и образы, через ее народ, богатство, развитие науки и победы, безусловно. И каждый фонтан, каждая фонтанная группа имеет свой смысл.

Величие Петергофа транслируется до сих пор. Это, так сказать, протокольное место посещения.

Вот эта непрерывность для меня очень важна, и "Петергоф" продолжает транслировать эти смыслы. Смыслы патриотизма, любви к своей родине, понимания ее истории через такие возможные метафоры.

- Какую роль в нынешней деятельности "Петергофа" играет цифровая трансформация?

- Мы перешли тот рубикон, когда мы не можем не трансформироваться во внутренних процессах. И мы сейчас стремительно перенимаем опыт лидеров IT-рынка в цифровизации. Мы создаем готовые продукты, которые убирают огромное количество рутины в нашей внутренней работе.

Наша задача, прежде всего, облегчить себе работу, которая раньше у сотрудников отнимала очень много времени. И из-за огромного количества нормативов, стандартов и правил иногда приводила к ошибкам.

Сейчас мы существенно снижаем риски ошибок. У сотрудников высвобождается больше времени для того, чтобы развиваться.

- Коснется ли цифровизация непосредственно посетителей "Петергофа"?

- Дело в том, что поскольку посетитель изменился очень сильно, он стал индивидуальным, нам нужно человеку помочь спланировать визит заранее. Он должен знать, какая погода, как ему удобнее, быстрее и дешевле добраться до нас, как уехать, где поесть, где оставить коляску. Мы должны решить за посетителя множество бытовых мелочей. И когда мы берем на себя эту функцию с помощью цифровизации, потому что этот инструмент на нашей стороне, получаем то самое конкурентное преимущество, чтобы человек сделал выбор в пользу нас.

- Изменился ли портрет современного сотрудника музея-заповедника?

- В "Петергофе" работают лучшие специалисты - реставраторы, хранители, смотрители, садовники. То есть это место, где люди посвящают себя. Могу сказать, что у нас средняя продолжительность работы - 50 лет. Люди, когда уходят на пенсию, нередко возвращаются смотрителями.

Сейчас музеи стремительно омолаживаются. И если еще десятилетие назад средний возраст сотрудников был 60 лет, то сейчас он уже где-то 40. Молодежи очень много.

- Текущий год ознаменован 200-летием Александрии. Какие ключевые смыслы и открытия несет эта юбилейная программа и чем она интересна для жителей и гостей "Петергофа"?

- Вообще юбилеев в "Петергофе" очень много. Он всегда был перенасыщен государственными событиями. И поскольку у нас очень удачно совпало наше желание нанести на карту Александрию и ее 200-летие, мы подошли к этому очень серьезно.

Мы решили не идти по пути "ура, мы открылись" - сцена, все друг друга поздравили, разошлись - понятного всем формата празднования юбилея. Мы решили это растворить на все лето разными событиями. Здесь очень важен наш новый подход работы с внутренними сообществами.

Сейчас атомизация общества идет просто лавинной скоростью. И работа через сообщества нам очень помогла понять, как мы можем рассказать об Александрии, донести до сердца каждого тихий семейный парк у моря. И первый такой смысл в том, что это ваша собственная дача - вы можете приехать и провести здесь день. Посидеть на лавочке, почитать книжки, зайти в музей, вспомнить себя. Парк очень тихий, действительно, он какой-то абсолютно умиротворяющий душу. Место, где от суеты города можно отстраниться и отдохнуть. Приехал на 15 минут, а остался на 3 часа – это вообще нормально.

Поэтому мы прежде всего начали работать с сообществами и с теми смыслами, которые туда вкладывались. Что такое семья? В любой семье занимаются спортом, устраивают театральные представления. Это все было в императорских семьях. То есть мы проводим параллель между императорской семьей и современной.

В этом году, опять же, юбилеев много. У Александринского театра тоже был юбилей - провели большое мероприятие. Огромное количество мастер-классов для детей, театр ставили. То есть Александрия ожила. Когда я слышу в Александрии детский смех, понимаю, что мы все делаем правильно. Парк начинает жить для того, для чего он создавался. Через такие события мы парк будем насыщать и дальше.

Каждый имеет возможность летом бесплатно и свободно зайти утром в парк, позаниматься спортом. Есть и семейные часы, когда после работы с 6 до 8 вечера он тоже работает бесплатно. То есть вы можете зайти с семьей и прогуляться.

- В 2026 году в "Петергофе" вернулась традиция запуска Большого каскада под музыку. Какие еще новшества ждут посетителей в этом сезоне?

- Как я уже говорил, "Петергоф" - это парадная летняя императорская резиденция. Когда туда приезжал император, поднимался флаг, и это становилось столицей государства. Там, где император, там и столица государства. Он временно исполнял функцию столицы. Поэтому парадный пуск фонтанов утром - это такой же церемониал. Это значит, что день начался.

В этом году мы также начали и выключать фонтаны под музыку. Теперь это будет у нас традицией.

- Какие реставрационные проекты являются для музея приоритетными прямо сейчас?

- В "Петергофе" реставрация не останавливалась и не остановится никогда. У нас нет капитального строительства, только реставрация. Огромное количество объектов культурного наследия требуют за собой присмотра.

Сейчас в реставрации находится дворец Монплезир. Поскольку здесь реставрация сродни нейрохирургии, любая ошибка может за собой повлечь катастрофу. Поэтому мы не спешим. Через два года мы, скорее всего, я надеюсь, закончим.

Началась реставрация дворца Марли, такого же мемориального памятника архитектуры. К дворцу примыкают секторальные пруды - часть водоподводящей системы, поэтому реставрация непростая. Тоже она продлится не менее трех лет. Это то, что сейчас в реставрации у нас находится.

В следующем году мы открываем деревянный дворец 18 века, путевой дворец Петра I в Стрельне. Там будет новый музей. Пока я не буду говорить подробностей.

Сейчас закончилась реставрация такого памятника архитектуры, как Каменное зало. Это концертный зал в Ораниенбауме, в котором можно проводить мероприятия. То есть музыка вернется в Ораниенбаум не только летом, но и зимой. Будет на постоянной основе.

- Хватает ли вам специалистов для проведения реставрационных работ?

- Специалистов катастрофически не хватает. Это большая проблема. Уходят технические специалисты сейчас, их школа вымывается.

Но мы сотрудничаем с университетами, которые нам готовят специализированные кадры. Всё, что касается реставрации объектов культурного наследия, это штучный товар. И реставрация музейных предметов - тоже штучный товар. Но здесь ситуация проще, она стала потихоньку выправляться. Появляются молодые кадры, которые приходят.

Реставратор приходит раз и навсегда. Нет понятия, что реставратор сессионно работает. Он пришел, и все, это он до конца. Только так школа передается. Методики сами себя не сделают. Поэтому с кадрами тяжело, но мы работаем с ведущими вузами, такими как Высшая школа экономики, ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет. Кроме того, есть разные специалисты из СПбГАСУ - строительного университета, который дает нам кадры именно архитектурные и строительные.