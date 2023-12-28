Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2023 году выросли по итогам 16-го года подряд и обновили максимум с 1990 года, по оценке Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI).

С начала года в стране было продано 5,9 млн пластинок, на 11,7% больше, чем в 2022 году. На прошлой неделе – последней перед рождественскими праздниками – продажи составили примерно 500 тыс., и это лучший показатель в 21-м веке.

Лидером продаж в уходящем году стал альбом "1989" американской певицы Тейлор Свифт. Две другие ее пластинки, "Speak Now" и "Midnights", заняли соответственно четвертое и восьмое место.

На второй строчке расположилась "Hackney Diamonds" Rolling Stones, ставшая их первым новым релизом с 2005 года. Третье место заняла "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd" Ланы Дель Рей. Пятерку лидеров замыкает альбом 1977 года "Rumours" классиков рока Fleetwood Mac. "Rumours" входит в десятку лидеров уже восемь лет подряд.

Шестое место по продажам на виниловых носителях заняла новинка британской группы Blur "The Ballad of Darren", а седьмое досталось еще одному альбому из списка величайших пластинок в истории – "The Dark Side of the Moon" группы Pink Floyd, причем речь идет о записи концерта на стадионе "Уэмбли", состоявшегося в 1974 году.

Тем временем продажи компакт-дисков в уходящем году составили почти 11 млн, аудиокассет – свыше 100 тысяч. Самым продаваемым CD стал альбом "This Life" поп-группы Take That, среди кассет первую строчку занимает 20-летняя певица Оливия Родриго с альбомом "Guts".

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Не менее 10 человек погибли в массовом ДТП в Турции, порядка 60 пострадали

Что случилось этой ночью: четверг, 28 декабря

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне на фоне ситуации в Газе

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

В Иране раскритиковали доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });