Продажи виниловых пластинок в Великобритании достигли максимума за 33 года

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2023 году выросли по итогам 16-го года подряд и обновили максимум с 1990 года, по оценке Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI).

С начала года в стране было продано 5,9 млн пластинок, на 11,7% больше, чем в 2022 году. На прошлой неделе – последней перед рождественскими праздниками – продажи составили примерно 500 тыс., и это лучший показатель в 21-м веке.

Лидером продаж в уходящем году стал альбом "1989" американской певицы Тейлор Свифт. Две другие ее пластинки, "Speak Now" и "Midnights", заняли соответственно четвертое и восьмое место.

На второй строчке расположилась "Hackney Diamonds" Rolling Stones, ставшая их первым новым релизом с 2005 года. Третье место заняла "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd" Ланы Дель Рей. Пятерку лидеров замыкает альбом 1977 года "Rumours" классиков рока Fleetwood Mac. "Rumours" входит в десятку лидеров уже восемь лет подряд.

Шестое место по продажам на виниловых носителях заняла новинка британской группы Blur "The Ballad of Darren", а седьмое досталось еще одному альбому из списка величайших пластинок в истории – "The Dark Side of the Moon" группы Pink Floyd, причем речь идет о записи концерта на стадионе "Уэмбли", состоявшегося в 1974 году.

Тем временем продажи компакт-дисков в уходящем году составили почти 11 млн, аудиокассет – свыше 100 тысяч. Самым продаваемым CD стал альбом "This Life" поп-группы Take That, среди кассет первую строчку занимает 20-летняя певица Оливия Родриго с альбомом "Guts".