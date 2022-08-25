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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Инвестиционная компания Blackstone хочет купить права на песни Pink Floyd

Инвестиционная компания Blackstone хочет купить права на песни Pink Floyd
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Blackstone Group Inc. претендует на покупку прав на песни британской рок-группы Pink Floyd, сообщает Financial Times.

Blackstone владеет контрольным пакетом компании Hipgnosis Song Management - эта компания была основана Мерком Меркуриадисом, бывшим менеджером Элтона Джона, и занимается покупкой прав на интеллектуальную собственность в сфере музыки. Ожидается, что сделка будет совершена через эту структуру, которая уже владеет правами на композиции таких известных музыкантов как Леонард Коэн и Джастин Тимберлейк.

По словам источников, на песни Pink Floyd также претендуют звукозаписывающие студии Sony Music и Warner Music, а также компания BMG, инвестором которой является фонд KKR, и Primary Wave, основанная инвестфирмой Oaktree.

Рок-группа ожидает получить от продажи прав на свои записи, включая легендарный альбом Dark Side of the Moon 1973 года, порядка 400 млн фунтов стерлингов ($472 млн).

Pink Floyd
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