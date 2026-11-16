Новый фильм с Джонни Деппом возглавил американский кинопрокат

Актер Джонни Депп на премьере фильма "Скрудж" в Лондоне Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Фильм "Скрудж", очередная экранизация книги Чарльза Диккенса "Рождественская песнь", заработал $19 млн в дебютный уикенд в кинотеатрах США и Канады, пишет издание The Variety.

В остальном мире кино собрало еще $23 млн, заработав таким образом $42 млн при бюджете в $38 млн, что аналитики считают умеренным успехом.

"Скрудж" стал первым с 2018 года крупным голливудским фильмом для Джонни Деппа, сыгравшего заглавного персонажа. Американские киностудии долгое время не предлагали ему ролей после обвинений в домашнем насилии от бывшей жены Эмбер Херд (которая в итоге была признана виновной в клевете). Несмотря на это, апрельский опрос National Research Group показал, что 63-летний Депп по-прежнему входит в топ-10 актеров мира, чье участие в фильме способно привлечь зрителей в кинотеатры.

"Его фильм занял первое место по кассовым сборам, и его лицо смотрит со всех рекламных материалов. Можно утверждать, что изгнание Джонни Деппа из Голливуда окончено, - отметил аналитик Exhibitor Relations Джефф Бок. - Все это говорит киноиндустрии, что Депп снова готов к главным ролям, востребован на рынке и способен обеспечить хорошие стартовые сборы для большого студийного фильма. Капитан Джек Воробей, настало время вновь отправиться в плавание".

Две другие премьеры минувшего уикенда выступили хуже ожиданий - комедийный боевик "Как ограбить банк" занял седьмое место и заработал всего $5 млн в США и Канаде, боевик "Призрачный солдат" стал шестым с показателем $5,2 млн.

На второй строчке североамериканского проката расположился мультфильм "Кот в шляпе", собравший $11 млн. На третье место опустился лидер прошлых выходных "Годзилла: Минус ноль". Японский фильм про огромного монстра заработал $8,3 млн в США и Канаде, а его совокупные сборы за три недели достигли $48,1 млн.

Документальный фильм "Увидеть все" про основательницу компании Theranos Элизабет Холмс заработал еще $5,4 млн и довел свои общие сборы до $89 млн, что является вторым показателем в истории для документального кино. Рекорд принадлежит фильму 2004 года "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура ($119 млн).

Новый фильм Мартина Макдоны "Дикая лошадь" с Джоном Малковичем и Сэмом Рокуэллом заработал $4,6 млн. Североамериканские сборы фильма, который называют одним из главных претендентов на "Оскар", достигли $13,3 млн, общемировые - $28 млн.

Сборы в кинотеатрах Северной Америки с начала года примерно на 20% превышают показатель за тот же период прошлого года. На следующей неделе в прокат выйдет "Рассвет Жатвы", приквел "Голодных игр", которому аналитики дают кассу свыше $100 млн в дебютный уикенд, а через неделю, в длинные выходные по случаю Дня благодарения, зрители пойдут в кинотеатры на комедию "Знакомство с Факерами: Новая глава" и новый анимационный фильм Disney "Билли и мир магии".