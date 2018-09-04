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Культура

Земфира выпустила первую за пять лет песню

Певица положила стихи Иосифа Бродского на музыку, привлекла к записи музыканта Mujuice, а к созданию обложки - Ренату Литвинову и Гошу Рубчинского

Земфира выпустила первую за пять лет песню
Певица Земфира
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Певица Земфира впервые за пять лет выпустила сингл - песню "Джозеф" на отрывки из двух стихотворений Иосифа Бродского.

В основе текста песни - "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам" Бродского, в создании сингла певице помогал российский электронный музыкант Mujuice. Обложку оформили актриса Рената Литвинова и дизайнер одежды Гоша Рубчинский.

Земфира уже несколько раз исполняла новую песню вживую - на закрытом новогоднем концерте для друзей и близких, а также на фестивале "Пикник Афиши", но ее официальная запись появилась только сейчас.

До "Джозефа" последним студийным релизом певицы был альбом "Жить в твоей голове", вышедший 14 февраля 2013 года. В 2016 году Земфира заявила, что завершает гастрольную деятельность, и выпустила концертный альбом "Маленький человек live" (по названию своего последнего концертного тура).

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Теги: Земфира, музыка

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